Калуга, 7 июля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратурой Куйбышевского района проведена проверка по факту разрушения крыши Закрутовской школе.

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Как сообщила 7 июля корреспонденту ИА REGNUM помощник районного прокурора, юрист 1 класса Ирина Зарубецкая, установлено, что Закрутовская школа имеет частичное разрушение крыши, износ мягкой кровли составляет 80−90%. Кроме того, выяснилось разрушение бетонной стяжки и бетонного козырька, что отрицательно сказывается на несущей конструкции кровли.

Между тем, согласно уставу школы, учредителем и собственником ее имущества является районная администрация, и финансовое обеспечение образовательной организации осуществляется за счет районного бюджета.

«Учитывая, что выявленные нарушения могут повлечь за собой негативные последствия, в том числе создать угрозу жизни и здоровью обучающихся, а также работников образовательной организации, прокуратура района внесла в адрес главы муниципального образования «Куйбышевский район» представление об устранении допущенных нарушений закона», — сказала Ирина Зарубецкая.