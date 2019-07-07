Температура в Москве с начала июля — на 3 градуса ниже климатической нормы
Москва, 7 июля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Среднемесячная температура воздуха в Московском регионе с начала июля остаётся ниже климатической нормы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Как отмечается, средняя температура в столице с начала текущего месяца составляет +16,3 °C, что на три градуса ниже нормы для соответствующего периода лета.
По оценкам синоптиков, возвращения июльской жары в столичном регионе не стоит ожидать по меньшей мере до середины месяца.
Читайте также: В выходные в Москве по-осеннему холодно