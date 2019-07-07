Гамбург, Германия, 7 июля, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Российские волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали золотыми призёрами чемпионата мира по пляжному волейболу, проходившего в Гамбурге.

В финальном матче 7 июля представители России одержали победу на спортсменами из Германии Юлиусом Толе и Клименсом Виклером со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).

Таким образом, российские спортсмены стали чемпионами мира по пляжному волейболу впервые в истории.

Бронза чемпионата досталась норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму, которые обыграли представителей США Три Борна и Трэвора Крэбба в матче за третье место.