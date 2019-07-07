Нефтеюганск, Югра, 7 июля, 2019, 17:20 — ИА Регнум. В Югре следователи проведут проверку сообщения об отказе в обеспечении тяжелобольного ребенка в больнице Нефтеюганска необходимым препаратом. Аналогичную проверку организовал Росздравнадзор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомствах.

Nokb.ru Лаборатория больницы Нефтеюганска

Поводом для проверки стал сюжет, вышедший в эфир одного из федеральных каналов. В нём сообщается, что Ханты-Мансийский областной суд отказал родителям ребенка в требовании предоставить мальчику, страдающему миодистрофией Дюшенна, жизненно необходимый препарат. Причём решение принималось без присутствия истцов на заседании. Якобы, врачи назначили ребенку лекарственный препарат, незарегистрированный в России. Хотя, по закону, его обязаны предоставить. Кроме того, родители считают, что отказ связан со стоимостью курса терапии, которая предположительно оценивается в 18 млн рублей.

Миодистрофия Дюшенна — редкое генетическое заболевание, которым страдают только мальчики. Лекарственные препараты заболевание не излечивают, но позволяют страдающим данным заболеванием прожить до 40 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре годами добивалась бесплатной терапии Инна Становая из Сургута, страдающая болезнью Помпе. Благодаря пристальному вниманию к проблеме лекарственного обеспечения людей с орфанными заболеваниями со стороны СМИ, Инне удалось добиться бесплатной терапии.