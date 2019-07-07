Киев, 7 июля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого новым председателем Луганской областной государственной администрации. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба главы государства.

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Виталий Комарницкий — уроженец Крыма, окончил Луганский институт внутренних дел, работал в областном управлении МВД, с 2007 года является ректором Луганского государственного университета внутренних дел имени Э. А. Дидоренко. В 2010 году был избран депутатом Луганского областного совета по спискам «Партии регионов».

Напомним, ранее на неделе Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.