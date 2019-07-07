Ереван, 7 июля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. По предварительным данным, в автомобиле, попавшем в ДТП в Грузии, было восемь человек, вместо пяти, как это разрешено правилами безопасности, а водитель уснул за рулем. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Водительское удостоверение

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян «Я должен передать ужасающую информацию, пусть и предварительную. Автомобиль, попавший в ДТП в Грузии, Mercedes A Class. В автомобиле было 8 человек, то есть на три человека больше разрешенного. По предварительным данным, двое из них ехали в багажном отделении. Поездка происходила ночью, и водитель уснул за рулем, врезавшись в бетонное дорожное ограждение. Остальное вам известно. Для получения надежной информации отслеживайте официальные новости. Даже не знаю, с каким призывом обратиться к водителям. Думаю, что все водительские права нужно признать недействительными, и вновь провести очень строгие экзамены для всех».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три гражданина Армении погибли, пятеро получили травмы в результате ДТП в Грузии. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба МЧС Армении.

Авария произошла около 06:00 утра по местному времени 7 июля на сотом километре автодороги Тбилиси — Сенаки — Леселидзе возле города Гори. Автомобиль Mercedes въехал в заграждение, после чего загорелся.

Трое граждан Армении погибли, пятеро с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу города Гори.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое, их перевезли в больницу в Тбилиси.

Кроме того, Торосян написал, что по его поручению в Грузию отправился замминистра здравоохранения Ованнес Арутюнян, чтобы на месте ознакомиться с состоянием пострадавших, организовать их лечение и перевезти в Ереван, если в том возникнет необходимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 июля в Араратской области Армении легковой автомобиль врезался в пассажирский микроавтобус «ГАЗЕЛЬ», в следствии чего шесть человек погибли, 11 получили повреждения различной тяжести.