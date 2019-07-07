Киев, 7 июля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Подземный протест продолжают горняки шахты «Горская» в Луганской области на Украине. Об этом 7 июля сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своём Facebook.

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Протест горняков на шахте «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь» продолжается уже седьмые сутки. Шахтёры отказываются выходить на поверхность вплоть до решения вопроса о поставках электроэнергии на предприятие.

Шахтёры ждут урегулирования ситуации от органов власти. В настоящее время под землёй находятся десять человек.

Волынец уточняет, что в Луганской области были обесточены две шахты предприятия «Первомайскуголь» и госпредприятие «Лисичанскуголь». Под землёй в шахтах находятся 20 горняков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении депутата Верховной Рады Украины Евгения Мураева, которое он сделал на своей странице в Facebook. Мураев отметил, что недопустимо покупать уголь за границей вместо развития угледобывающей отрасли на Украине.