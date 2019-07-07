Люксембург, 7 июля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял резолюцию, в которой содержится призыв к Российской Федерации отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Kremlin.ru Встреча Михаила Медведева с Президентом Абхазии Сергеем Багапшем и Президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты после подписания соглашений о совместных усилиях в охране государственных границ этих республик. 2009

Автором документа является грузинский депутат София Кацарава. Резолюцию поддержали 50 членов делегаций, пятеро голосовали против, девять воздержались.

В резолюции Россия названа «оккупантом» и обвиняется в попытке «фактической аннексии» Абхазии и Южной Осетии.

Помимо прочего, в документе утверждается, что в Абхазии и Южной Осетии якобы фиксируются нарушения прав человека, судебные преследования по политическим мотивам и дискриминация по этническому признаку.

Российская делегация заявила, что в 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в рамках норм международного права. Это было свободное волеизъявление абхазского и южноосетинского народов. Признание их независимости было осуществлено на основании положений Устава Организации Объединённых Наций, декларации ООН 1970 года о принципах международного права.

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров подчеркнул, что Абхазия и Южная Осетия состоялись как суверенные государства, создав все необходимые государственные институты.

Ни о какой оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии речь вообще идти не может.