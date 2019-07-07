Пекин, 7 июля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei не установила точного графика запуска собственной операционной системы для мобильных устройств. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на заявление вице-председателя компании Кена Ху.

Смартфон Huawei

Также в Huawei рассказали, что на новых смартфонах модели Glory — Glory v20 и Glory 20 Lite будет установлена операционная система Android Q.

Напомним, китайская компания интенсифицировала разработку собственной операционной системы в мае, после того, как администрация США запретила американским компаниям, включая разработчика Android — Google, сотрудничать с Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае представители Huawei заявляли, что операционная система Hongmeng (или ARK OS) будет запущена в Китае в последнем квартале 2019 года, а в остальных регионах — в начале 2020 года.