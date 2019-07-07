Газни, Афганистан, 7 июля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. До 179 человек увеличилось количество пострадавших в результате взрыва в афганской провинции Газни. Об этом 7 июля сообщает телеканал TOLO News, ссылаясь на представителя министерства здравоохранения Вахидуллу Майра.

Теракт

По полученным данным, в городе Газни, административном центре одноимённой провинции на востоке Афганистана, взорвался грузовик, начинённый взрывчаткой.

Взрыв произошёл возле офиса подразделения службы Национального управления безопасности. Рядом находится также здание частной школы.

Сообщается, что большинство пострадавших — женщины и дети. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 человек, сотрудники службы безопасности.

Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 погибших и 43 пострадавших в результате взрыва в афганской провинции Газни.