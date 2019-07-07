Памятники древнего Пскова включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Баку, 7 июля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Псковские памятники истории и архитектуры внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение сегодня, 7 июля, принято на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (Азербайджан).
Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил с этим событием делегацию России, отметив важное историческое, культурное и архитектурное значение памятников древнего Пскова.
В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры. Это собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор ансамбля Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы ансамбля Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (а также остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковские памятники, входящие в номинацию, находились в предварительном списке объектов всемирного наследия с 2002 года — изначально из было 18. Заявку Псковадорабатывали при содействии Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева и Министерства культуры Российской Федерации.