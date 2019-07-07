Москва, 7 июля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Решение Ирана начать обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой вполне ожидаемое, понятно, что оно может кому-то не нравиться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская ядерная программа

«Вполне ожидаемое решение, спровоцированное выходом США из ядерной сделки. Понятно, что оно не может кому-то нравиться, но Иран заботится прежде всего о собственной безопасности. Думаю, что уговоры здесь бесполезны», — заявил Клинцевич.

Сенатор опасается, что США не только не отреагируют на это решение Ирана в позитивном ключе, а предпримут шаги, которые лишь побудят его еще более активизировать работу над своей ядерной программой.

«Нельзя исключить и откровенно агрессивных действий со стороны США, способных взорвать весь Ближний Восток», — рассуждает парламентарий.

Похоже, что президентство Дональда Трампа войдет в историю как время разрушения стратегической стабильности в мире, заключил Клинцевич.

Иран начинает обогащение урана на уровне, выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.