Таганрог, Ростовская область, 7 июля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Обстоятельства падения из окна семилетней девочки выясняют сотрудники следственного управления СКР по Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 7 июля.

Открытое окно

Инцидент произошёл 6 июля в Таганроге. По имеющимся данным, ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного дома. К счастью, девочка осталась жива, но получила многочисленные травмы. В настоящее время ей оказывают помощь врачи.

Следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой выяснят обстоятельства несчастного случая, который мог привести к трагедии, а также условия проживания ребёнка, на основании чего и примут процессуальное решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, что подобный случай произошёл в первых числах июня текущего года. В Сальске близнецы 2017 года рождения, родители которых отлучились из комнаты, выпали из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Дети остались живы, но получили серьёзные травмы. В больницу они были доставлены в тяжёлом состоянии.