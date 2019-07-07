Тегеран, 7 июля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Исламская республика Иран никак не зависит от механизма расчетов INSTEX и не связывает больших надежду с этим механизмом. Об этом сегодня, 7 июля, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Флажки Иран

Напомним, что механизм расчетов INSTEX был придуман властями Франции, Великобритании и Германии после того, как США вышли из соглашения по иранской ядерной программе. Данный механизм используется для оплаты Ираном поставок товаров из стран Евросоюза, прежде всего лекарств, медицинского оборудования и сельскохозяйственной продукции.

Однако власти Ирана хотели бы использовать данный механизм для продажи своей нефти в страны ЕС. Но Брюссель панически боится санкций США и не решается это сделать.

По словам Аракчи, Иран никак не зависит от INSTEX.

«Мы не связываем наши надежды с этим. Мы не зависим от него. Все экономические институты в стране и даже министерство иностранных дел объявило, что никто не должен связывать свои надежды с INSTEX. Никто не должен ждать INSTEX», — сказал Аракчи.