Иркутск, 7 июля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Экипаж российской гоночной команды «КамАЗ-Мастер» под руководством Антона Шибалова финишировал вторым в зачете у грузовиков на первом этапе ралли-рейда «Шелковый путь-2019», проходившем 7 июля между Иркутском и Байкальском.

Daniel Peppes Gauer «КАМАЗ-мастер»

Первым у грузовиков стал экипаж белорусский команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича. Его победный результат прохождения спецучастка протяженностью в 51 километр составил 34 минуты 32 секунды. Экипаж Антона Шибалова отстал от него всего на 56 секунд.

Третьим стал ещё один экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Алексея Вишневского, чье отставание от лидера составило +2 минуты 36 секунд.

Четвёртое место занял ещё один экипаж «КамАЗ-Мастер» — под управлением Сергея Каргинова, чье отставание от первой позиции составило +3 минуты 27 секунд.

Отметим, ралли-рейд «Шелковый путь-2019» состоит из 10 этапов общей протяженностью 3500 км. Закончится гонка 16 июля в китайском Дуньхуне.