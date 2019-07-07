Санкт-Петербург, 7 июля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа произошел утром в воскресенье, 7 июля, в жилом доме №21 по 13-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В результате ЧП пострадал проживающий в однокомнатной квартире молодой человек. Угрозы обрушения здания нет.

Nao24.ru Газовая конфорка

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 5:40 мск. Как установлено, хлопок газовоздушной смести произошел на первом этаже 5-этажного здания, выбив несколько окон и повредив дверь квартиры.

Сотрудники МЧС установили, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому эвакуация жильцов не проводилась.

Жилец квартиры, мужчина 1997 года рождения, доставлен в больницу с ожогами в тяжелом состоянии. К нему возникнут вопросы у правоохранительных органов. Соседи подозревают, что утечка газа в квартире была не случайной, а преднамеренной. Истинную причину взрыва установят специалисты МЧС и представители следственных органов.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти уже начало доследственную проверку по факту случившегося.