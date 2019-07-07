Тбилиси, 7 июля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Три гражданина Армении погибли, пятеро получили травмы в результате ДТП в Грузии. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба МЧС Армении.

Скорая помощь. Грузия

Авария произошла около 06:00 утра по местному времени 7 июля на сотом километре автодороги Тбилиси — Сенаки — Леселидзе возле города Гори. Автомобиль Mercedes въехал в заграждение, после чего загорелся.

Трое граждан Армении погибли, пятеро с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу города Гори.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил в своём Facebook, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое, их перевезли в больницу в Тбилиси.

Кроме того, Торосян написал, что по его поручению в Грузию отправился замминистра здравоохранения Ованнес Арутюнян, чтобы на месте ознакомиться с состоянием пострадавших, организовать их лечение и перевезти в Ереван, если в том возникнет необходимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи человек в результате ДТП с участием трёх автомобилей в американском штате Джорджия.