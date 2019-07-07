Симферополь, 7 июля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Группа из 17 туристов была спасена экстренными службами в Крыму. Об этом 7 июля сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов.

Каяк на пляже

Инцидент произошёл в акватории Чёрного моря в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг. По словам Шахова, группа туристов на каяках не смогла из-за сильного ветра приблизиться к берегу для высадки и запросила помощь.

В спасательной операции приняли участие спасатели и один доброволец на своей лодке. В ходе спасательных работ на берег были доставлены 17 человек, в том числе четверо детей.

Медицинская помощь спасённым не потребовалась. Со спасёнными была проведена разъяснительная беседа о правилах безопасности во время отдыха на воде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП, произошедшем в Лондоне. Прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост. В результате инцидента никто не пострадал.