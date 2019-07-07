Москва, 7 июля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Компьютерные флешки были похищены неизвестным со склада в Москве на сумму более 4 миллионов рублей. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Кража произошла на складе, расположенном на улице Дорогобужской в Москве. Склад принадлежит компании, занимающейся оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему.

Неизвестный злоумышленник проник на склад, взломал сейф с флешками и похитив их, скрылся. Общая сумма материального ущерба, нанесённого компании составила около 4 млн 219 тыс. 940 рублей.

При этом отмечается, что кража произошла 5 июля, но пропажу флеш-накопителей обнаружили лишь 7 июля. По данному факту возбуждено уголовное дело по стаье о краже в особо крупном размере. Начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о краже в московском НИИ. Из сейфа НИИ неизвестный злоумышленник похитил три миллиона рублей. Заведено уголовное дело по статье о краже.