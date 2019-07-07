Москва, 7 июля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Иркутский авиационный завод приступил к созданию ещё двух опытных самолетов среднемагистрального класса МС-21. Об этом сегодня, 7 июля, заявил вице-премьер России Дмитрий Борисов.

Самолет MC-21-300

По словам Борисова, одна из опытных машины будет оснащена российскими двигателями ПД-14.

«Строятся ещё две опытные машины, одна из которых предназначена для лётных испытаний с российским двигателем ПД-14», — рассказал Борисов.

Он также подчеркнул, что активно идёт подготовка к запуску серийного производства среднемагистральных самолетов МС-21. Предполагается, что самолеты начнут поставляться заказчикам уже в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект среднемагистрального самолета МС-21 столкнулся с трудностями из-за антироссийских санкций. введённых странами Запада. В частности, США запретили своим компаниям, а также Японии осуществлять поставки полимерных композитных материалов, из которых должны быть изготовлены крылья самолета. России пришлось налаживать собственное производство этих материалов.

Напомним, что первый опытный образец МС-21 уже поднялся в воздух и успешно проходит испытания.