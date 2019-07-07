Санкт-Петербург, 7 июля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Парусный линейный корабль «Полтава», являющийся точной копией одноименного 54-пушечного корабля времен Петра I, несколько дней назад пришел в Петербург из Кронштадта и пришвартовался на Английской набережной, у дома 58, оказавшись новой точкой притяжения для горожан и туристов.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабль «Полтава» в акватории Невы

В конце июля корабль станет участником Главного военно-морского парада, который состоится в День ВМФ, символизируя связь времён и славную историю российского военного флота, начатую Петром Великим.

Дарья Драй ИА REGNUM «Полтава» в акватории Невы

А пока к «Полтаве» ежедневно выстраиваются длинные очереди посетителей, которых не отпугивает даже весьма высокая плата за то, чтобы взойти на борт. Экскурсионные группы водят по «Полтаве» сразу 10 гидов.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на экскурсию на корабль «Полтава»

Как отмечают создатели «Полтавы», ее особенность, по сравнению с другими кораблями-музеями, находящимися в Петербурге, состоит в мобильности.

«Наша уникальность заключается в том, что мы можем в любую секунду отшвартоваться и оказаться, например, в Выборге. Ледоколу «Красину» или «Авроре» это не так просто сделать. С одной стороны, мы действующий полноценный корабль, а с другой — музей», — отмечает гендиректор верфи исторического судостроения «Полтава» Андрей Грошиков.

В середине июля «Полтава» ненадолго снимется с якоря и ошвартуется напротив Эрмитажа. А 28 июля, в День ВМФ, корабль встанет в кильватерную колонну современных боевых кораблей на Главном военно-морском параде.

Дарья Драй ИА REGNUM Парусный корабль «Полтава»

Точная копия корабля петровского времени была построена на одноименной верфи по чертежам XVIII века. «Полтава» была спущена на воду 27 мая 2018 года, в день 315-й годовщины основания Санкт-Петербурга Петром I. Церемония спуска была организована согласно морским историческим традициям.

Дарья Драй ИА REGNUM Линкор «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM Носовая часть корабля «Полтава»