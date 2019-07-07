Газни, Афганистан, 7 июля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек погибли, 43 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Газни. Об этом 7 июля сообщает агентство Pajhwok.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт в Афганистане

Взрыв произошёл в городе Газни, административном центре одноимённой провинции. Взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой.

Среди погибших восемь сотрудников сил безопасности и четыре мирных жителя. Среди пострадавших большинство — школьники.

Информация о состоянии пострадавших и где именно произошёл взрыв пока не сообщается. Ответственность за взрыв на настоящий момент ни одна из террористических группировок на себя не взяла.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле террористами рынка в афганской столице городе Кабуле. При обстреле погибли 14 человек, пострадали 39. Все погибшие и пострадавшие — мирные жители.