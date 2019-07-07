Симферополь, 7 июля, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Депутат Государственнного совета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал антироссийскую резолюцию, касающуюся полуострова, которую одобрил комитет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Напомним, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, в которой осуждаются действия России в Крыму. Россия вновь обвиняется якобы в «оккупации полуострова».

Ганжара подчеркнул, что подобные резолюции ни на что не повлияют. Они лишь расширяют пропасть между Российской Федерацией и такими международными организациями, как ОБСЕ.

«Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью России», — подчеркнул он.

Также депутат констатировал, что в странах Евросоюза неуклонно растет число политиков, которая открыто признают Крым российской территорией, даже несмотря на то, что различные официальные институты настойчиво продолжают отрицать принадлежность полуострова к России.

Стоит отметить, что российская делегация в ПА ОБСЕ просила снять резолюцию с рассмотрения, но ассамблея включила ее в повестку своей работы на летней сессии.