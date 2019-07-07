Карпинск, Свердловская область, 7 июля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Водитель взорвавшегося в Свердловской области на дороге Карпинск — Кытлым бензовоза задержан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Victor Арест

По факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего гибель более двух человек, возбуждено уголовное дело. Вину водителя усугубляет то, что он был пьян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла поздно вечером 6 июля. Погибли три человека, ещё семеро получили различные травмы. Все они — туристы, которых водитель согласился подвезти. При этом несколько человек ехали прямо на цистерне.

В ходе движения бензовоз выехал на обочину и опрокинулся. Затем последовали взрыв и пожар.