Парадайс, США, 7 июля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль смог одержать самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире UFC239, проходившем в Парадайсе.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Бразилец нанес поражение нокаутом американскому бойцу Бену Аскрену за пять секунд первого раунда. Видео нокаута размещено в официальном Twiiter FightBreak.com.

На нем видно, что Масвидаль в прыжке наносит удар противнику коленом в лицо, после чего добивает упавшего на пол Аскрену несколькими ударами правой рукой.

Эта победа стала для 34-летнего Масвидаля 34 в 47 схватках. Для его 34-летнего оппонента это первое поражение за 20 боев.

Отметим, эта победа бразильца стала самой быстрой в истории UFC. Предыдущее достижение принадлежало Дону Фраю, который нанес нокаут Томасу Рамиресу на турнире UFC8 в 1996 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американец Нейт Диаспопытался устроить стычку с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 239, где оба спортсмена находились в качестве зрителей.