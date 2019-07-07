Москва, 7 июля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В музее-заповеднике «Коломенское» 6 июля прошел Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» в «Коломенском»

Екатерина Калаева ИА REGNUM Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» в «Коломенском»

Екатерина Калаева ИА REGNUM Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» в «Коломенском»

Мероприятие ознаменовало собой празднование в Москве столетия Башкирской АССР. Программа торжества началась в 9 часов утра и продлились до вечера: дождь и непогода не помешали гостям познакомиться с культурой татарского и башкирского народов.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» в «Коломенском»

Екатерина Калаева ИА REGNUM Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» в «Коломенском»

Сабантуй в Москве воссоздал татарскую и башкирскую деревни, где посетители «Коломенского» смогли познакомиться с историей народов, увидеть приготовление национальной еды и продегустировать её, принять участие в различных соревнованиях для детей и взрослых. Москвичи попробовали настоящий плов и чак-чак, примерили платки с вышивкой, посмотрели турнир по борьбе куреш и концерт с национальными песнями и танцами. На протяжении фестиваля посетителей радовала «Деревня ремесел» и «Улица добрых соседей» с шатрами национальных землячеств столицы. Для детей провели мастер-классы и устроили игры, а также предоставили возможность посетить детский сад «Балачак иле» и посмотреть любимые мультфильмы в кинотеатре под открытым небом.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» в «Коломенском»

Екатерина Калаева ИА REGNUM Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» в «Коломенском»

В следующем году в день проведения сабантуя отметит столетний юбилей Татарская АССР.