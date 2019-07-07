Карпинск, Свердловская область, 7 июля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Взрыв бензовоза на севере Свердловской области мог произойти из-за того, что у машины отказали тормоза. Такой версии придерживаются некоторые очевидцы произошедшего, пишут местные СМИ.

Огнеопасно

Как пишет издание E1.ru, бензовоз спускался вниз со стороны Серебрянки (гора Серебрянский камень — ИА REGNUM ). В этот момент он перевернулся, произошёл взрыв, начался пожар.

Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил эту версию корреспонденту РЕ. По его словам, известно, что водитель был пьян и решил подвезти группу людей. Всё остальное пока устанавливается. Идёт расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бензовоз взорвался в ночь на 7 июля. По данным областного минздрава, погибли три человека. Ещё семь граждан госпитализированы, в том числе состояние двоих оценивается как тяжёлое.