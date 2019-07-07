Сан-Паулу, Бразилия, 7 июля, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Капитан сборной Аргентины форвард Лионель Месси не вышел на церемонию награждения его команды бронзовыми наградами Кубка Америки по футболу в знак протеста против судейства на турнире. Комментарий футболиста на эту тему 7 июля приводит TyC Sports.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

«Я не пошел на подиум за медалью, потому что не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало с нами в течение турнира», — заявил Месси.

Также, по мнению игрока, сборная Аргентины заслуживала большего, однако её не пустили в финал.

Кроме этого Месси отметил, что коррупция и арбитры не позволяют людям наслаждаться футболом, а сами такие действия — его разрушают.

Напомним, Лионель Месси был удален с поля на 37-й минуте матча между сборными Аргентины и Чили после стычки с полузащитником чилийцев Гари Меделем.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная Аргентины победила команду Чили и стала обладательницей бронзовых наград Кубка Америки по футболу.