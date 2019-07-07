Каир, 7 июля, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Сборная команда ЮАР по футболу обыграла с минимальным счетом команду Египта в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций, проходящего в Египте.

Футбольный мяч на поле

Игра проходила на поле каирского стадиона «Каир Интернешнл» и завершилась со счетом 1:0 в пользу Южной Африки.

Единственный в матче гол записал на свой счет форвард южноафриканцев Тембинкоси Лорч, который смог поразить ворота соперника на 85-й минуте игры.

Отметим, по итогам этой победы сборная ЮАР вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с командой Нигерии. Сборная Египта ранее заняла первое место в группе А, выиграв все три игры на этом этапе. Сборная ЮАР стала третьей в группе D по итогам группового этапа, проиграв в двух матчах из трех.