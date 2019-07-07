Парадайс, США, 7 июля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Нейт Диас попытался устроить стычку с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 239, проходившем в Парадайсе, где оба спортсмена находились в качестве зрителей.

BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

Видео произошедшего выложено в Instagram fighttimerussia.

https://www.instagram.com/p/BzmZenLH7mz/

На нем видно, что, когда Нейт Диас встает со своего места и проходит мимо Хабиба Нурмагомедова и представителей его команды, он говорит им что-то и после этого начинается ссора. Затем участников конфликта быстро разняли, не допустив драки.

Отметим, конфликт между Диасом и Нурмагомедовым начался несколько лет назад, когда президент UFC Дана Уайт заявил, что американец отказался от боя с Хабибом, а сам Диас назвал эти заявления ложью.

Напомним, главным событием турнира UFC 239 станут бой за титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе между бразильянкой Амандой Нуньес и американкой Холли Холм, а также схватка за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе между ещё одним представителем Бразилии Тиаго Сантосом и ещё одним американцем Джоном Джонсом.