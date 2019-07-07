Сан-Паулу, Бразилия, 7 июля, 2019, 07:01 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу переиграла команду Чили в матче за третье место Кубка Америки по футболу, проходящего в Бразилии.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские болельщики

Встреча состоялась на поле стадиона «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и закончилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины.

Счет во матче открыли аргентинские игроки — на 12-й минуте отличился форвард Серхио Агуэро. Затем, на 22-й минуте нападающий Пауло Дибала удвоил счет и преимущество своей команды. Единственный мяч, который чилийцам удалось в итоге отыграть, был забит на 59-й минуте полузащитником Артуро Видалем, удачно реализовавшим пенальти, назначенный в ворота сборной Аргентины.

Также на 37-й минуте с поля за стычку были удалены нападающий Аргентины Лионель Месси и чилийский полузащитник Гари Медель, оставившие свои команды на поле в неполных составах. Видео произошедшего опубликовано МатчТВ.

https://twitter.com/MatchTV/status/1147600199923249152

Напомним, это пятые бронзовые награды в истории сборной Аргентины. Также команда 14 раз выигрывала главный трофей состязаний. В активе сборной Чили два Кубка Америки, последний из которых она завоевала в 2017 году.