Карпинск, Свердловская область, 7 июля, 2019, 06:49 — ИА Регнум. В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

ГУ МЧС РФ по Свердловской обасти Работа пожарных

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла поздно вечером 6 июля. Бензовоз с 500 литрами топлива вынесло на обочину дороги Карпинск — Кытлым, где он перевернулся. Затем последовали взрыв и пожар, который оперативно потушили.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Уже известно о том, что водитель остался жив и был сильно пьян.