Екатеринбург, 7 июля, 2019, 06:16 — ИА Регнум. Взорвавшийся на севере Свердловской области бензовоз был заполнен примерно на 11%. При ёмкости в 4500 литров топлива там было всего 500 литров, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

ГУ МЧС РФ по Свердловской области На месте ДТП с бензовозом

По данным ведомства, ДТП произошло поздно вечером 6 июля. Согласно предварительным сведениям, бензовоз выехал на обочину и перевернулся. Произошла разгерметизация и затем возник пожар.

Угрозы населению и окружающей среде нет, отмечают в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва и пожара погибли три человека. Водитель остался жив. В его крови нашли изрядное количество алкоголя.