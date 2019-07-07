Екатеринбург, 7 июля, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Взорвавшийся под Екатеринбургом бензовоз не подлежит восстановлению. Это видно из фотографий и видеозаписи, которые 7 июля распространило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Взорвавшийся бензовоз

Как следует из фотографий и видео, бензовоз сильно повреждён и обгорел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бензовозе было 500 литров топлива. Он выехал на обочину и перевернулся. Начался пожар.

К настоящему времени пожар ликвидирован. Известно о троих погибших. Водитель бензовоза остался жив. Он был сильно пьян.