Ужгород, Украина, 7 июля, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Подозреваемый в смерти 11-летней девочки украинский адвокат взят под стражу. Мужчина совершил ДТП в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, сообщает 6 июля спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Соответствующее решение было вынесено Ужгородским судом судом по ходатайству местной прокуратуры.

Как стало известно по результатам освидетельствования, на момент аварии 35-летний подозреваемый в смерти ребенка находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как ранее было установлено, 5 июля подозреваемый, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander, не справился с управлением и съехал в кювет, где наехал на игравшего ребенка. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась на месте аварии.

Сообщается, что подозреваемый задержан без возможности внесения залога. Полиция и прокуратура области продолжают досудебное расследования инцидента.