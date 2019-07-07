Варшава, 7 июля, 2019, 04:38 — ИА Регнум. В результате аварии на шахте Польковице-Серошовице в 75 км северо-западнее польского города Вроцлав погиб один шахтер, сообщает 6 июля польский телеканал TVN24.

В шахте

Как стало известно, обрушение горной породы произошло в 07:12 местного времени. Вблизи обвала находились два горняка, один из которых оказался придавлен обломками.

Спасателям удалось освободить 40-летнего мужчину, однако от полученных травм он вскоре скончался.

«В результате травм 40-летний шахтер скончался, несмотря на немедленное спасение. Он был жителем Глогова. Сиротой остался один ребенок», — говорится в сообщении добывающей компании KGHM Polska Miedź.

По данным пресс-службы KGHM Polska Miedź, спасатели освободили погребенного под слоем породы около 11 часов вечера. Он был оператором горной машины. Находившийся рядом помощник оператора не получил серьезных ранений.