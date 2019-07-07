Киев, 7 июля, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Покупать уголь заграницей вместо развития добычи в своей стране недопустимо, заявил 6 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook.

Уголь

Покупать уголь «где попало» Украине пришлось из-за войны в Донбассе, напоминает депутат, до сих пор Киев вынужден покупать 10 миллионов тонн товарного угля за границей вместо того, чтобы вкладывать средства в рабочие места на угольных предприятиях Украины.

«Вот эта формула ущербна: когда власть согласна делать приятно даже угольщикам Пенсильвании, но на собственных шахтеров ей плевать, — негодует депутат. — И на блокаду плевать, хотя при этом все прекрасно знают, откуда шел «российский уголь» и кто нагрел на этом руки».

На этом фоне окружение президента пытается представить отмену соглашения «Роттердам плюс» как собственную заслугу, между тем «Роттердам» сам «тихонько испарился» заявил Мураев.

Напомним, после начала гражданской войны на юго-востоке Украины и обособления части Донецкой и Луганской областей в виде отдельных республик от украинской экономики оказались отрезаны практически все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС страны. В связи с этим в 2016 году была введена методика формирования цен на уголь «Роттердам плюс», согласно которой его стоимость складывалась из цены в портах Амстердам, Роттердам, Антверпен плюс цена доставки угля на территорию Украины.

В июне 2019 представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил о фактической отмене соглашения.