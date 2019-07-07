Польша, 7 июля, 2019, 03:47 — ИА Регнум. В результате мощного взрыва в многоквартирном доме в польском городе Бытом погибло три человека, сообщает 7 июля польский новостной портал Niedzela.

Взрыв

Мощный взрыв прогремел на первом этаже жилого дома, после чего здание охватил пожар.

17 жильцов были эвакуированы. Четверо пострадавших доставлены в больницы. Сообщается также о трех жертвах.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Работы на месте происшествия продолжаются.