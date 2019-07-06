Киев, 7 июля, 2019, 02:47 — ИА Регнум. О новой исключающей введение новых антироссийских санкций модели отношений к России рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в программе «Итоги недели» на «Радио НВ».

Россия и ЕС

По мнению Кулебы, в течение последних полутора лет в отношении Украины у лидеров Евросоюза сформировались примерно такая позиция: «Новая Украина, ты прикольная, мы тебя любим, молодец. …Реформы, евроинтеграция и все такое. Но не проси нас карать Россию».

ЕС переходит к новой модели отношений, уверен постпред Украины при Совете Европы, от антироссийских санкций европейские партнеры переходят к поддержке Украины. И это модель не будет мешать развитию отношений Евросоюза и России.

Произошедшие изменения Кулеба объясняет философски: «Мировая политика устроена так, что крупные игроки ссорятся друг с другом, устраивают друг другу проблемы, а потом неминуемо снова мирятся и начинают сотрудничать. Потом снова ссорятся, и снова мирятся. Так устроен мир».

На данном этапе Украине бесполезно ждать новых санкций в отношении РФ, а следует сосредоточится на недопущении отмены уже существующих, пояснил эксперт.

Напомним, российская делегация вернула свои полномочия в ПАСЕ в полном объеме 26 июня.