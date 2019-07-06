Лондон, 7 июля, 2019, 02:15 — ИА Регнум. Великобритания покинет Европейский союз 31 октября с соглашением или без соглашения, заявил 6 июля кандидат в премьер-министры страны Борис Джонсон в интервью изданию The Sunday Telegraph.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Комментируя предстоящий выход из ЕС, Джонсон заявил о готовности Лондона к выходу на любых условиях: «Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали».

По мнению Джонсона, те, кто не могут принять Brexit без сделки, на самом деле против выхода из ЕС как такового. Тех же, кто намерен уйти, но опасается варианта с отсутствием соглашения, британский политик подбодрил: «Я думаю, что их страхи преувеличены».

Напомним, два года с момента подачи письменного уведомления Великобритании о выходе из Евросоюза истекли 29 марта 2019 года. Именно в это время Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС, однако достигнутые премьер-министром страны Терезой Мэй соглашения об условиях выхода не удовлетворили депутатов Палаты общин, в связи с чем дата Brexit несколько раз переносилась и в настоящее время назначена на 31 октября. Между тем условия выхода все еще обсуждаются.