Санкт-Петербург, 7 июля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходит фестиваль науки и технологии Geek Picnic. В Приморском парке Победы в первые выходные июля собрались ученые, программисты, художники и косплееры, сообщает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Надувной мозг

Фестиваль в 2019 году делился на несколько блоков. На сцене в течение дня читали лекции, проводили конкурсы, а вечером гостей ждало короткое, но яркое косплей-шоу — победителем в нем стал участник Павел в образе персонажа Данте из компьютерной игры Devil May Cry.

Участников фестиваля ждали разнообразные интерактивы. Самым частым развлечением стали приключения в виртуальной реальности: с помощью специальных шлемов в разных зонах парка можно было примерить на себя различные жизненные роли. Особо выделялась оригинальной идеей зона международного комитета «Красный крест» — все желающие могли поучаствовать в виртуальном квесте «Прячься или беги». В имитации вооруженного военного конфликта игрок наблюдал за обычной семьей во время нападения боевиков. Необходимо было выбрать стратегию спасения — заставить семью бежать или прятаться. Решение можно было позже переиграть, чтобы рассмотреть все варианты исхода события, однако каждый раз результат оказывался неутешительным — все герои умирали. Безвыходность ситуации, по мнению представителей комитета, должна была впечатлить людей и заставить задуматься о влиянии военных конфликтов на мирное население.

Международная организация «Красный крест» «Мы часто не задумываемся обо всех ужасах, когда смотрим новости по телевизору. Совсем иначе воспринимаешь ситуацию, когда оказываешься внутри нее».

Большая зона на Geek Picnic была уделена изучению космоса. В честь 50-летия со дня высадки на луну Федерация космонавтики Санкт-Петербурга оборудовала шатер выставочными экспозициями, посвященными международной истории изучения земного спутника.

Анастасия Сваровская, Федерация космонавтики Санкт-Петербурга «Два года подряд у нас есть два отдельных шатра — лекторий и экспозиции, в Петербурге и в Москве. Для популяризации космонавтики это, конечно, очень важно. В прошлом году на космос был дикий ажиотаж, у нас не хватало стульев для всех желающих. Сейчас происходит примерно то же самое. Люди задают вопросы, после выступлений списываются с лекторами. Самая главная наша задача — вовлечь и показать, что космос — это не только про то, что ракеты и космонавты летают, космос очень многогранен. Можно быть архитектором и проектировать космические модули, можно быть сценаристом и писать научную фантастику. Космос гораздо ближе к нам, чем можно себе представить».

Впервые на фестивале отдельный блок событий был посвящен разработке компьютерных и настольных игр. Под руководством команды креативного пространства «Индикатор» гости прослушали ряд лекций по игровой разработке и смогли принять участие в серии мастер-классов. Представитель пространства Александр Мезин отметил, что аудитория фестиваля оказалась благодарным слушателем: в шатрах сложно было найти свободное место во время выступлений специалистов. Он также отметил, что в России, по его мнению, кадровый рынок в игровой разработке на сегодняшний день испытывает дефицит сотрудников.

Александр Мезин, пространство «Индикатор» «Геймдев всегда был в первую очередь идейной сферой, для работы в которой нужно быть идейным человеком. Я бы не сказал, что на рынке присутствует какая-то сильная конкуренция, хотя найти работу, будучи новичком, сложнее. Однако российский рынок голодает без хороших специалистов. Было бы здорово, если бы у нас было бы больше образовательных инициатив — таких, как здесь, на фестивале».

На Аллее авторов расположились лавки молодых художников и комиксистов. Параллельно выбору памятных сувениров гости могли послушать лекции, посвященные созданию и продвижению комиксов, истории известных комикс-персонажей. Юлия Байбородина, представительница компании «Массив Деко» — магазина интерьерных досок с фандомными изображениями, — рассказала, что покупатели часто интересуются товарами по вселенным «Звездных войн», Marvel, «Ведьмака» и «Игры престолов». Свои доски команда часто вручает известным актерам и писателям — например Джорджу Мартину во время его визита в Россию или фантасту Нику Перумову.

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На Geek Picnic большая часть фестиваля была посвящена робототехнике. Например, отделение Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета представило публике ряд необычных роботов: с механизмами можно было сыграть в шашки, нарисовать картину или при помощи манипулятора доставать и передвигать мелкие предметы. Команда университета сама собирала роботов — некоторым экземплярам более 30 лет, их приходилось ремонтировать и трансформировать, чтобы удивлять современных посетителей.

Кроме этого, в разных зонах парка расположились шатры с игровыми зонами, рекламными стендами, ярмаркой и фуд-кортом. Дети, взрослые, пожилые люди, студенты, рабочие и ученые — были объединены общей идеей движения прогресса вперед. Материалы, с которыми Geek Picnic обращался к публике, разнообразно и живо описывали научный мир. Так, чтобы интересно было любому: от корифеев мира изобретений до новичков, делающих свои первые шаги по научной стезе.

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