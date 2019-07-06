Тбилиси, 7 июля, 2019, 00:06 — ИА Регнум. В Грузии отменили концерт популярной в России группы «А-Студио», об этом 6 июля заявило издание «Говорит Москва».

Astudio.ru Юбилей «A-Cтудио» в Vegas City Hall

Причиной подобного решения стало ухудшение отношений между Тбилиси и Москвой. В Грузии солистку коллектива Кети Топурия считают сторонницей российского лидера Владимира Путина.

Как передавало ИА REGNUM, ухудшение отношений между двумя странами было вызвано всплеском антироссийский акций, начавшимися в Тбилиси с 20 июня. Участники акций выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.