Москва, 6 июля, 2019, 23:42 — ИА Регнум. В Москве на территории госпиталя им. Н. Бурденко произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС Агентству городских новостей «Москва».

Moscow.mchs.ru Пожарные, прибывшие на место ЧП, оперативно ликвидировали возгорание

ЧП произошло в субботу, 6 июля, в Басманном районе. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В одном из административных зданий, находящемся на реконструкции, произошло возгорание проводки», — рассказал источник.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, оперативно ликвидировали возгорание. Отмечается, что общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

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