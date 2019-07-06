Нижний Новгород, 6 июля, 2019, 22:56 — ИА Регнум. В Сормовском районе Нижнего Новгорода столкнулись два транспортных средства — автобус (маршрут Т-319) и автобус (маршрут 203). Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Нижегородской области.

52.mchs.gov.ru На месте ДТП. Нижний Новгород

ДТП произошло в субботу, 6 июля, на ул. Коминтерна, около д. 59. По последним данным, в результате инцидента пострадали 9 человек.

«Произошло столкновение двух автобусов… — говорится в сообщении. — В автобусах находилось 14 человек».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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