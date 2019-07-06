Пермь, 6 июля, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Пилоты из группы «Русские Витязи» выступили в Перми во время фестиваля «Крылья Пармы». Об этом 6 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Су-27 с выпущенными шасси и тормозным щитком

Летчики-асы исполнили в пермском небе фигуры высшего пилотажа, в частности «бочку», «петлю Нестерова» и многие другие.

«Русские Витязи» единственные в мире летчики, способные демонстрировать фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Группа была сформирована 5 апреля 1991 года.

Напомним, фестиваль «Крылья Пармы» был организован в Перми в 2009 году, с тех пор он проходит ежегодно. За десять лет здесь выступили многие российские летчики-асы.