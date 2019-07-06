Екатеринбург, 6 июля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Полпред президента России на Урале Николай Цуканов должен подать в отставку после скандала, разразившегося вокруг задержания и ареста его помощника, но, видимо, не подаст. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Николаем Цукановым. 9 июня 2015 года, Московская область, Ново-Огарёво

«По идее, он обязан подать в отставку, но, видимо не подаст. Отправит ли его в отставку Путин, это неведомо. Но дорога в губернаторы Свердловской области ему однозначно заказана», — считает политик.

«Ближайший приезд Путина интересен и непредсказуем для Цуканова», — добавил Нафик Фамиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник Цуканова Александр Воробьёв почти девять лет работал в его команде. 4 июля ФСБ задержала его в Москве. 5 июля Лефортовский суд отправил Воробьёва в СИЗО на два месяца.

В понедельник, 8 июля, полпред примет решение об увольнении своего помощника. Его судьба пока непонятна. По мнению ряда наблюдателей, отставки ему не избежать.

Добавим, на следующей неделе в Екатеринбург приедет президент России Владимир Путин. Возможно, между ним и Цукановым будет серьёзный разговор. Впрочем, часть наблюдателей полагают, что в ближайшее время отставки полпреда не произойдёт.