Лондон, 6 июля, 2019, 22:00 — ИА Регнум. В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции Лондона.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

«Вестминстерский мост временно закрыт (для движения автотранспорта и пешеходов)… — говорится в сообщении. — Никто не пострадал. Этот инцидент не связан с терроризмом».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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