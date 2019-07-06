Солнечногорск, Московская область, 6 июля, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Уже осенью 2019 года к платформе «Россия — страна возможностей» присоединится новый проект, посвященный поддержке молодых учителей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, выступая на открытии смены «Россия — страна возможностей» всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в Мастерской управления «Сенеж» в субботу, 6 июля.

Территориясмыслов.рф Форум «Территория смыслов» 2019 стартовал в Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятый форум «Территория смыслов» в 2019 году впервые проходит на новой образовательной площадке АНО «Россия — страна возможностей» — Мастерской управления «Сенеж». Форум пройдет в шесть смен и соберет 6000 участников. Первая смена «Россия — страна возможностей» стартовала 6 июля, и объединит около тысячи молодых людей из всех регионов России.

Одна из участниц смены — молодая учительница из Тулы — обратила внимание на то, что в России и, в том числе, на платформе «Россия — страна возможностей», мало проектов для молодых педагогов.

«Прямо сейчас в АНО «Россия — страна возможностей» идет проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов. И предполагается, что уже осенью он стартует. У вас сейчас уникальная возможность принять участие в организации этого конкурса для молодых педагогов», — отметил в ответ Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что систему социальных лифтов можно считать хорошо организованной и работающей тогда, «когда реализовать себя можно и в Туле, и в Москве, и во Владивостоке и Калининграде, в любом регионе нашей страны».

По его словам, хорошие педагоги должны быть «не только в Москве и городах-миллионниках, но и в поселках и деревнях».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в свою учередь уточнил, что сейчас прорабатывается контентная, образовательная части проекта, его механика.

«Этот проект очень важный, нужный и точно востребованный не только у молодых педагогов, но и тех, кто уже имеет солидный опыт», — сказал Алексей Комиссаров.

Напомним, смена «Россия — страна возможностей» продлится по 11 июля. Ее участников ждут лекции, мастер-классы, обширная культурная программа. Самой содержательной частью станут тренд-сессии. На них участникам форума предстоит предложить свои идеи развития платформы «Россия — страна возможностей»: разработать новые проекты, продумать меры поддержки и постконкурсного сопровождения участников.

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