Москва, 6 июля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 15 авиарейсов. Об этом в субботу, 6 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Так, по состоянию на 21:40 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны три рейса, ещё девять отменены; в аэропорту «Внуково» задержаны пять рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах столицы пока не сообщаются.