Пекин, 6 июля, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Проректор Фунданьского университета Чжан Жэньхэ заявил, что русский язык переживает небывалый виток популярности. Об этом профессор 6 июля сообщил на открытии IX Международного форума «Русская литература XX—XXI веков».

Дарья Антонова ИА REGNUM Китайские туристы на Красной площади

Ученый отметил, что усиление культурного сотрудничества между двумя странами стало возможно благодаря реализации инициативы Пекина «Один пояс — один путь», разработанной в 2015 году.

Политическое и экономическое сближение КНР и России оказало серьезное воздействие на рост культурного обмена между государствами. Изучение русской классики, отметил Жэньхэ, прокладывает путь для продвижения русского языка в Китае.

Напомним, культурное сближение между двумя странами приходилось на эпохи тесного политического сотрудничества. Так, в 50-е годы XX века во время бурного строительства социализма в Поднебесной русский язык был крайне популярен.

Охлаждение 60−70-х годов также сказалось и на изучении русской классики: в эти годы в Китае этому не предавалось должного значения, начиная с 80-х годов русскому языку вновь уделяется значительное внимание.